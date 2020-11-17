Mısır ve Rusya donanmalarından ortak tatbikat

star.com.tr 17 Kasım 2020 Salı 19:04 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 19:07

Rusya Karadeniz Filosu basın ofisi, Mısır Donanmasına bağlı bir grup geminin "Rusya-Mısır Dostluk Köprüsü-2020" tatbikatına katılmak için ilk kez Novorossiysk Limanı’nda demirlediğini bildirdi. Mısır Donanmasına bağlı grup, Alexandria fırkateyni, El Fateh korveti ve M. Fahmy füze gemisinden oluşuyor.

Yapılan açıklamada, "Mısır Donanma grubu, Alexandria fırkateyni, El Fateh korveti ve M. Fahmy füze gemisinden oluşuyor. Mısır heyeti adına atanan Mısır Donanması Harekat Dairesi Başkanı Tuğamiral Mahmud Adel Mahmoud Faizi, deniz tatbikatının komutanıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Mısır ve Rus deniz kuvvetlerinin demirlemesinin ardından, tatbikatın komuta grubundaki gemilerin komutanları, Novorossiysk Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Viktor Kochemazov'a ve Novorossiysk yönetimine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi" denildi.

Basın ofisine göre, ortak deniz tatbikatına katılan gemilerin mürettebatı, çelenk bırakarak, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı 1941-1945 yılları arasında ölen askerleri andı.

"Rusya-Mısır Dostluk Köprüsü-2020" tatbikatları, 17-24 Kasım tarihlerinde Novorossiysk'te ve Karadeniz Filosu'nun muharebe eğitim alanlarında gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada, tatbikatların denizde güvenlik ve istikrar için Rus ve Mısır Deniz Kuvvetleri arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmeyi, geliştirmeyi ve yoğun denizcilik alanlarında çeşitli tehditleri püskürtmek için personel arasında deneyim alışverişini amaçladığı belirtildi.

Manevralar sırasında, Rus ve Mısır Deniz Kuvvetleri, her türlü geminin koruma ve savunmasını, yüzey ve hava hedeflerine ateş ederek uygulayacak. Basın bürosundan yapılan açıklamada, denizde denizde gemi ikmali yapmak, şüpheli gemileri incelemek ve boğulmakta olan bir kişinin aranması ve kurtarılmasıyla tehlikede olan bir gemiye yardım etmek için önlemler alınacak.

Rus ve Mısır Deniz Kuvvetleri 2015 yılından beri Dostluk Köprüsü tatbikatları düzenliyor.

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