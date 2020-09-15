Mısır ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

AA 15 Eylül 2020 Salı 18:23 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 18:23

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 168 kişinin enfekte olduğu, 808 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının, 5 bin 661'e, vakaların 101 bin 177'ye, iyileşenlerin de 84 bin 969'a çıktığı aktarıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 747 kişinin enfekte olduğu, 184 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 117'ye, vakaların 7 bin 382'ye çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 175'e yükseldiği ifade edildi.

- Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 79 kişinin daha enfekte olduğunu duyurdu.

Son rakamlarla vaka sayısının 2 bin 6'ya, iyileşenlerin sayısının 303'e çıktığı Gazze'de, virüs kaynaklı can kaybının ise 15 olduğu hatırlatıldı.