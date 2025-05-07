Mısır ve Yunanistan'dan işbirliği vurgusu! Girit'in güneyine dikkat çekildi

Sisi, önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile görüştü.

İki lider, kameralar önünde yaptıkları kısa sohbette ikili ilişkilerdeki olumlu iklimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sisi, Yunanistan ve Mısır arasındaki işbirliğinin siyaset, tarım ve eğitim gibi birçok alanda artırılabileceğine inandığını belirterek "İki ülke arasındaki işbirliği bölgenin istikrarını gözetmektedir. Mümkün olduğunca bölgenin tüm sorunlarını çözmek isteriz. Gazze konusuna odaklanıyoruz, ateşkes ve esirlerin iadesi için çaba harcıyoruz." dedi.

"FİLİSTİNLİLER ÜLKELERİNİ TERK ETMEMELİ"

Göç sorununa da değinen Sisi, "Filistinliler ülkelerini terk etmemeli, orada kalmalı. Kimse onları oradan gitmeye zorlamamalı. Biz orada kalmalarından yanayız." diye konuştu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ise bugün Mısır ve Yunanistan arasında ilk kez Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenlendiğine dikkati çekerek ikili ilişkiler için "dostluk ve işbirliği ilişkisi" değerlendirmesinde bulundu.

MİÇOTAKİS-SİSİ GÖRÜŞMESİ

Sisi, Tasulas ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

İkili görüşmeyi iki ülke heyetleri arasında düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı izledi.

Temaslarının ardından Miçotakis ve Tasulas, basın açıklamasında bulundu.

Miçotakis, bugünkü temaslar kapsamında Yunanistan ve Mısır arasında "Stratejik İşbirliği Ortak Bildirgesi" imzalandığını aktardı.

Bu bildirgenin, iki ülkenin ilişkilerini daha da derinleştirmek istediğinin bir göstergesi olduğunu belirten Miçotakis, bu işbirliğinin enerji, deniz taşımacılığı, eğitim, kültür ve ticari ilişkiler gibi birçok alanda daha da güçlenebileceğini ifade etti.

Miçotakis, Atina ve Kahire'nin ortak sorunlara karşı "aynı tarafta" yer aldığını ve ortak beklentilere sahip olduğunu belirtti.

Görüşmede Gazze konusunun da ele alındığını aktaran Miçotakis, bölgede düşmanca tavırların son bulması ve sivillere insani yardım yolunun açılması gerektiğini vurguladı.

ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Miçotakis, temaslarda Suriye ve Libya gibi bölgesel meselelerin yanı sıra göç, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği ve enerji gibi konuların da ele alındığını belirterek Yunanistan ile Mısır arasında deniz altından döşenmesi planlanan elektrik hattı projesi (GREGY) için şunları söyledi:

"GREGY, Yunanistan ve Avrupa'ya ucuz enerji ithal etme fırsatı verecektir. Siz (Mısır) özellikle güneş ve rüzgar enerjisini çok rekabetçi bir maliyetle üretip Avrupa'ya ihraç edebiliyorsunuz."

Enerji sektöründe Mısır ve Yunanistan'ın hidrokarbon alanında da ortak projeler yapabileceğini savunan Miçotakis, Girit'in güneyinde hidrokarbon aranmasına yönelik beklentiyi buna örnek gösterdi.

Miçotakis, bu bağlamda Yunanistan Enerji ve Çevre Bakanı Stavros Papastavru'nun bölgede sondajla ilgilenen Chevron ve ExxonMobil gibi firmalarla görüşmek üzere yarın ABD'ye gideceğini kaydetti.

Sisi de temaslarda ekonomi, ticaret, yatırımlar, turizm, enerji gibi konuların ele alındığını aktararak Yunanistan ve Mısır arasında yapılması planlanan elektrik bağlantısı için "Sadece iki taraflı bir konu değildir, stratejik bir projedir zira Yunanistan üzerinden Avrupa'ya direkt ulaşacak bir hattır. Bu önemli projede Avrupa Birliği'nin (AB) desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Temaslarda Gazze meselesinin de gündeme geldiğini belirten Sisi, "Ateşkes olmalı. Esirler iade edilmeli. Filistinliler memleketlerinde kalmalı. Bu insani kriz 18 aydır devam ediyor. Altyapı, eğitim, sağlık, hepsi harap." diye konuştu.

ORTAK BİLDİRGE

Bugün Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan Stratejik İşbirliği Ortak Bildirgesi, iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Bildirge, siyasi diyaloğun artırılma hedefini ortaya koyarken, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, ulaşım, tarım, enerji güvenliği, iklim krizi, güvenlik, savunma, kültür, deniz taşımacılığı, göç ve turizm alanlarında işbirliğinin artırılmasını öngörüyor.