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Dünya

Mısır, ''yatırımla vatandaşlık'' şartlarını kolaylaştırdı

Mısır, ülkeye döviz girişini teşvik etmek için finansal şartları hafifleterek, yabancıların yatırımla vatandaşlık elde etmesini kolaylaştırdığını duyurdu.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Mısır, ''yatırımla vatandaşlık'' şartlarını kolaylaştırdı
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Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yatırım yapma, mülk satın alma ve döviz cinsinden ödeme yaparak yabancılara vatandaşlık verilmesi şartlarının ve finansal prosedürlerin değiştiği belirtildi.

Resmi gazetede de yayımlanan karara göre, geri ödemesiz doğrudan ödeme yoluyla vatandaşlık alınması için gerekli ücret, 250 bin dolar olarak belirlendi.

Mülk satın alma karşılığında Mısır vatandaşlığı elde edilmesine yönelik tutar da 500 bin dolardan, 300 bin dolara indirildi.

Ödemenin yurt dışından yapılması şartı kaldırılırken, gümrük girişli olma veya kanıtlanması durumunda ödeme, yurt içinden de yapılabilecek.

Ayrıca, tutarın bir yıl taksitlendirilebileceği ve bu süre zarfında kişilere, vatandaşlık yerine 1 yıllık turist vizesi verileceği kaydedildi.

Bir yatırım projesi kurmak veya projeye katılmak karşılığında vatandaşlık elde edilmesi için 100 bin dolarlık depozito ve 400 bin dolardan 350 bin dolara indirildi.

Doğrudan para yatırma yoluyla vatandaşlık kazanılması ise açıklandığı tarihteki kur üzerinden faizsiz bir şekilde, 3 yıl geri ödemeli olmak üzere 500 bin dolar olarak duyuruldu.

Daha önce bu miktar, yurt dışından havale yoluyla 3 yıl vadeli 750 bin dolar, 5 yıl vadeli 1 milyon dolar olarak yürürlükteydi.

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