Mısır'a 1 milyar avroluk destek

AB Komisyonu, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardım paketi kapsamında ülkeye finansman gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada, Mısır'a toplam 4 milyar avroluk makro finansal yardım sağlanacağı, bunun 1 milyar avroluk kısmının bugün gönderildiği kaydedildi.

Mısır'ın AB için önemli bir stratejik ortak olduğuna işaret edilen açıklamada, "Mali destek, Mısır'ın devam eden finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamasına ve makroekonomik istikrar sağlamasına yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mali desteğin ülkenin ekonomik reform gündeminde ilerlemesine ve ödemeler dengesindeki baskıları azaltmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.