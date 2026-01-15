İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Mısır'a 1 milyar avroluk destek

Avrupa Birliği (AB), Mısır'a 1 milyar avro makro finansal yardım sağlandığını bildirdi.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 16:18
Mısır'a 1 milyar avroluk destek
AB Komisyonu, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardım paketi kapsamında ülkeye finansman gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada, Mısır'a toplam 4 milyar avroluk makro finansal yardım sağlanacağı, bunun 1 milyar avroluk kısmının bugün gönderildiği kaydedildi.

Mısır'ın AB için önemli bir stratejik ortak olduğuna işaret edilen açıklamada, "Mali destek, Mısır'ın devam eden finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamasına ve makroekonomik istikrar sağlamasına yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mali desteğin ülkenin ekonomik reform gündeminde ilerlemesine ve ödemeler dengesindeki baskıları azaltmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

