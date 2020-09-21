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Dünya

Mısır'da 27 lahit keşfedildi: 2500 yıl öncesine ait

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında 27 lahit keşfedildi. Lahitlerin 2500 yıl önce ve 22. Hanedanlık dönemine olduğu belirtildi.

DHA21 Eylül 2020 Pazartesi 12:20 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:20
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Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki antik Saqqara nekropolünde çalışan arkeologlar 27 lahit buldu. Bu ayın başlarında yalnızca 13 lahitin bulunduğu, ancak sonrasında 14 lahitin daha keşfedildiği belirtildi. Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Kahire'nin doğusundaki antik Saqqara nekropolünde arkeologlar tarafından gömüldüğü zamandan bu yana hiçbir şekilde açılmamış 27 lahit keşfediliğini ifade etti.

22.HANEDANLIK DÖNEMİNE AİT

El Anani, lahitlerin iyi korunmuş olduğunu ekledi. Lahitlerin MÖ 943-MÖ 716 yılları arasında hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine tarihlenidiği ve kimlere ait olduğuna ilişkin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.

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