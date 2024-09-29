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Dünya

Mısır'da büyük endişe! Sisi: 6 milyar dolardan fazlasını kaybettik

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgede yaşanan gerginlikler nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş kaynaklı yaklaşık 6 milyar dolar kaybettiğini söyledi.

AA29 Eylül 2024 Pazar 14:32 - Güncelleme:
Mısır'da büyük endişe! Sisi: 6 milyar dolardan fazlasını kaybettik
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Sisi, başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuştu.

Konuşmasında Sisi, bölgede yaşanan gerginlikler ve çekişmelerin bütün bölgenin istikrarını etkileme ihtimalinden dolayı Mısır halkının endişeli olduğunu ifade etti.

Bölgedeki gerginliklerin ülke ekonomisine olumsuz yansımaları olduğunu vurgulayan Sisi, "Süveyş Kanalı gelirlerinde yüzde 50-60'lık bir düşüş yaşandı. Geçen 7-8 ay boyunca bölgede yaşanan gerginlikler nedeniyle 6 milyar dolardan fazlasını kaybettik." dedi.

Sisi, buna rağmen ülkesinin istikrarını koruduğunu ve daha iyiye gittiğini söyledi.

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