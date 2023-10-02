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Dünya

Mısır'da Emniyet Müdürlüğü yanıyor

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye Emniyet Müdürlüğü'nde yangın çıktı.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 07:07 - Güncelleme:
Mısır'da Emniyet Müdürlüğü yanıyor
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Mısır basınında yer alan haberlerde, İsmailiye kenti Emniyet Müdürlüğü'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının tamamını kapladığı binanın bazı kısımlarının yıkıldığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, yangının sırasında içeride görevli emniyet mensuplarının bulunduğu ve henüz can kaybına ilişkin bilginin olmadığı ancak yaralıların bulunduğu aktarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olaya ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

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