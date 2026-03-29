29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
  Mısır'da enerji alarmı! Restoran ve mağazalarda erken kapanış
Mısır'da enerji alarmı! Restoran ve mağazalarda erken kapanış

Mısır'da tasarruf önlemleri kapsamında dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla Kahire'de restoran ve mağazaların erken kapanması kararlaştırıldı.

AA29 Mart 2026 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamada, alınan önlemlerin cumartesi akşamı itibarıyla bir ay süreyle uygulanacağı ve gerektiği halde uzatılabileceği ifade edildi.

Önlemler kapsamında ticari işletmeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar ile düğün salonlarının saat 21.00'de kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, perşembe ve cuma günleri ile resmi tatil ve bayram günlerinde ise kapanış saatinin 22.00 olacağı bildirildi.

Mısır'da enerji tüketimini azaltmaya yönelik hükümet önlemlerinin uygulanmaya başlandığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda sokak aydınlatmalarının azaltılması, reklam panolarının aydınlatmasının yüzde 50 düşürülmesi ve kamu araçlarına ayrılan yakıtın yüzde 30 azaltılması gibi adımların da hayata geçirileceği kaydedildi.

Ayrıca yeni idari başkentteki hükümet yerleşkesinin saat 18.00'de kapatılması ve yüksek miktarda dizel tüketen büyük ulusal projelerin 2 ay süreyle yavaşlatılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, önlemler kapsamında nisan başından itibaren her hafta pazar günleri uzaktan çalışma uygulamasına geçileceği ifade edildi.

AA kameraları, önlemlerin uygulandığı Kahire sokaklarını görüntüledi.

Bazı sokakların işletmeler ve restoranların kapanmasıyla karanlığa gömüldüğü, yalnızca erken kapanma kararından muaf tutulan bir eczanenin açık kaldığı görüldü.

Kahire'nin merkezindeki 6 Ekim Köprüsü'nde yer alan reklam panolarının aydınlatmalarının da kapatıldığı görüntülendi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Mısır'da enerji tasarrufu amacıyla 5 Nisan'dan itibaren bir ay süreyle kamu kurumları ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışma uygulanacağını belirtmişti.

