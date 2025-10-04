Mısır'da Filistin konferansı hazırlığı: Gazze'nin geleceği görüşülecek





Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul etmesinin ardından Kahire News kanalında söz konusu konferansa ilişkin bir haber yer aldı.

Haberde ismi açıklanmayan bir kaynak, herhangi bir tarih vermeksizin, Gazze'nin geleceğinin görüşülmesi için kapsamlı bir Filistin konferansının hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti.

Söz konusu kaynak, konferansta İsrail ile Hamas arasındaki esir takası için sahada gerekli şartların oluşturulmasının ele alınacağını kaydetti.

Hamas'tan bir yetkili ise başka bir haberde, Mısır'ın, Gazze'nin geleceğiyle ilgili bir Filistin konferansına ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin, Arap ve İslam ülkeleri, ABD, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumla koordinasyon içinde, kalıcı bir ateşkes sağlamak, Filistin halkının acılarını hafifletmek ve Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için azami çabayı göstereceği ifade edilmişti.

Hamas dün, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

