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Mısır'da geniş çaplı gözaltı operasyonu

Mısır'da cuma günü düzenlenmesi beklenen gösterilerden önce geniş çaplı gözaltı operasyonları yapıldığı belirtildi.

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Mısır'da cuma günü düzenlenmesi beklenen gösterilerden önce geniş çaplı gözaltı operasyonları yapıldığı belirtildi.
 
Muhalif İstiklal Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri dün sabah saatlerinde başkent Kahire ve ülkenin diğer illerindeki bazı parti üyelerinin evlerine baskınlar düzenledi.
 
Açıklamada, baskınlar sırasında partinin Genel Sekreteri Mecdi Karkar, Yetkili Genel Sekreteri Ahmed el-Havli ve Genel Sekreter Yardımcısı Necla el-Kalyubi başta olmak üzere yönetim kadrolarında yer alan 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
 
Partinin açıklamasında, söz konusu gözaltı dalgası, 1981'de dönemin Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın ulusal hareketlerin sembol isimlerine yönelik gerçekleştirdiği tutuklamalara benzetildi.
 
AKADEMİSYENLERE GÖZALTI
 
Hukuk Profesörü Nur Ferhat ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktisat ve siyaset bilimi fakültesinde profesör Hazım Husni, ailesinin ifadesine göre dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Husni'nin nerede olduğu bilinmiyor." ifadesini kullandı.
 
Ferhat, Husni'nin savunma heyetinin, müvekkillerinin bilimsel kimliği ve sağlık durumu göz önüne alınarak derhal serbest bırakılmasını ve avukatlarıyla iletişimine izin verilmesini talep ettiğini aktardı.
 
Profesör Husni, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan ve halihazırda tutuklu bulunan Sami Anan'ın eski sözcüsü olarak tanınıyor.
 
Mısır dışındaki aktivistlerden Hamza Zevba da sosyal medya hesabından, daha önce Ulusal Değişim Hareketi'nde Genel Koordinatörlük yapan akademisyen Hasan Nafia'nın gözaltına alındığına ilişkin haberleri doğruladı.
 
Mısır makamları ya da gözaltına alınanların yakınlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 
 
İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, pazar günü Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görevi bırakmadığı takdirde cuma günü Mısır'da milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.
 
NE OLMUŞTU?
 
Mısırlı eski müteahhit ve oyuncu Ali'nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.
 
Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali'nin özellikle de Cumhurbaşkanı Sisi'yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.
 
Mısır makamları da uluslararası medyaya, "sosyal paylaşım sitelerine haber kaynağı gibi güvenmemeleri" çağrısında bulunmuştu.

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