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Dünya

Mısır'da hastanede çıkan yangında 7 hasta hayatını kaybetti

Mısır'ın İskenderiye kentinde özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA29 Haziran 2020 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:45
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İskenderiye Emniyet Müdürü Sami Guneym, yerel medyaya yaptığı açıklama ilk belirlemelere göre yangın sonucu dumandan zehirlenen 7 hastanın hayatını kaybettiğini, hastane çalışanı 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yangının elektrik panosundan çıktığının belirlendiğini ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Guneym, yaralıların başka bir hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Mısır’da özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması nedeniyle hastane ve diğer devlet kurumlarında sık sık yangın çıktığı gözleniyor.

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