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Dünya

Mısır'da heyecanlandıran keşif: 2 bin 500 senelik 13 tahta tabut bulundu

Mısır'da arkeologlardan heyecan verici bir keşif haberi geldi. 2 bin 500 senelik olduğu belirtilen 13 tahta tabut bulunduğu duyurulurken, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, tabutların 11 metre derinlikte bulunduğunu belirtti.

DHA08 Eylül 2020 Salı 21:41 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 21:44
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Mısır’da arkeologlar, 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 13 tahta tabut bulunduğunu duyurdu. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, tabutların 11 metre derinlikte bulunduğunu açıkladı.

Tam 2 bin 500 yıllık! Mısır'da heyecanlandıran keşif

Mısır’da Kahire'nin 24 kilometre güneybatısında, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği Sakkara bölgesinde 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu. Arkeologların bölgede yaptığı çalışmalarda, yerin 11 metre altında bulunan tabutların geçen binlerce yıla rağmen iyi korunmuş oldukları açıklandı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Kahled Al-Anani, bulunan tabutlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni bir arkeolojik keşif yapıldığındaki tarif edilemez bir his. Sakkara’daki yeni keşfe dair açıklamaları takipte kalın” dedi.

Uzmanlar, tabutların bulunduğu gömü alanının 3 bin yıllık olduğunu düşünüyor.

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