DHA 08 Eylül 2020 Salı 21:41 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 21:44

Mısır’da arkeologlar, 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 13 tahta tabut bulunduğunu duyurdu. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, tabutların 11 metre derinlikte bulunduğunu açıkladı.

Tam 2 bin 500 yıllık! Mısır'da heyecanlandıran keşif