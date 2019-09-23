Mısır’da iki Cumhurbaşkanlığı çalışanına yolsuzluk suçlaması
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Merkezi Elektronik Haberleşme İdaresinde çalışan iki mühendisin kamu ve özel kurumlara ait bazı hesaplardan zimmetlerine 27 milyon cüneyhi (yaklaşık 10 milyon TL) geçirdikleri belirlendi.
Yerel basında yer alan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı’na bağlı Yolsuzlukla Mücadele Birimi, yapılan soruşturmanın ardından iki mühendis hakkında hazırladığı dosyayı yargılanmaları için mahkemeye gönderdi. İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali, iki hafta önce sosyal medya hesabından ülkesindeki yolsuzlukları bildiğini dile getiren mesajlar yayınlayarak, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi hedef almıştı.
GÖZALTILAR GİZLENİYOR
Sosyal medya üzerinden ‘Sisi bu kadar yeter’ adıyla açtığı hashtag kapatılan Ali, Cuma günü Mısır’ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu. Ülkede Cuma gününden bu yana Cumhurbaşkanı darbeci Abdulfettah es-Sisi’nin istifası istemiyle yapılan gösterilerde polisin 356 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı. Gözaltındakilerin arasında öğrenciler, gazeteciler, aktivistler ve avukat Mahinur el-Masri’nin de bulunduğu öğrenildi. Mısır resmi makamlarından ya da yargı kaynaklarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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