Mısır'da kamu ve özel sektör için uzaktan çalışma kararı

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Uzaktan çalışmanın enerji tüketimine etkisine ilişkin yapılan değerlendirmelere değinen Medbuli, uygulamanın sadece elektrik tüketiminde değil, çalışanların ulaşım kaynaklı yakıt tüketiminde de tasarruf sağladığını belirtti.

Medbuli, cumartesi ve bazı mevsimsel tatil günlerinde gözlenen tüketim düşüşlerinin incelendiğini, bunun sonucunda gerçek bir tasarruf sağlandığının tespit edildiğini ifade etti.

Bu çerçevede 5 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca pazar günlerinin uzaktan çalışma günü olarak uygulanması konusunda mutabakata varıldığını aktaran Medbuli, kararın kamu kurumları ile özel sektörü kapsayacağını söyledi.



Medbuli, ilerleyen süreçte uzaktan çalışma için pazar gününe ek olarak başka bir günün daha kademeli şekilde belirlenmesinin de gündemde olduğunu belirtti.

Medbuli, ancak üretim ve temel hizmet sektörlerinin uygulama dışında tutulacağını belirterek, fabrikalar, su, gaz ve kanalizasyon tesisleri ile hastanelerde uzaktan çalışma sistemine geçilmeyeceğini kaydetti.

Okul ve üniversitelerin de bu aşamada karar kapsamına alınmadığını ifade eden Medbuli, bunun gerekçesi olarak eğitim öğretim yılının tamamlanmasına yaklaşık bir buçuk ay kalmış olmasını gösterdi.

Uygulamanın hayata geçirilmesinde Kovid-19 dönemindeki uzaktan çalışma mekanizmalarından yararlanılacağını dile getiren Medbuli, her kurumun kendi çalışma yapısına göre sistemi düzenleyeceğini belirtti.

