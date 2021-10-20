Mısır'da katliam gibi kaza: 19 ölü

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:13 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:13

Mısır'daki devlet gazetelerinden "Ahbar el-Yevm"in internet sitesinde yayımlanan haberde, Kahire'nin batısında 6 Ekim ile Feyyum illeri arasındaki otoyolda bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kaydedildi.



Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.



"El-Mısri el-Yevm" gazetesinin haberinde ise kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şoförler dahil araçlarda bulunanlardan kurtulanın olmadığı ifade edildi.

