İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4782
  • EURO
    6,9894
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89286.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Dünya

Mısır'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı

Mısır'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA24 Mart 2020 Salı 18:15 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 18:15
ABONE OL

Başbakan Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlem paketini açıkladı.

Ülke genelinde 19.00-06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Mebduli, sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında 4 bin cüneyhe (yaklaşık 250 dolar) kadar para ve hapis cezası verileceğini kaydetti.

Medbuli ayrıca koronavirüs önlem paketinde restoranların sadece paket servis hizmetinin devam etmesi, hükümet dairelerindeki çalışmaların askıya alınması, kulüp ve gençlik merkezleri ile cuma ve cumartesi günleri de tüm dükkan ve mağazaların kapatılması, eğitime 15 gün daha ara verilmesi maddelerinin yer aldığını söyledi.

Başbakan Mebduli, ülkede hala virüsün kontrol altına alınabilecek aşamada olduğunu ve hükümetin gerekli tüm önlemleri aldığını sözlerine ekledi.

Mısır Sağlık Bakanlığı dün ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 19, vaka sayısını ise 366 olarak açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mersin'i pilot il ilan etti... Tam kapasite çalışıyorlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

İşte Fatih Terim'in son durumu
İşte Fatih Terim'in son durumu

İşte Fatih Terim'in son durumu

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı
İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı

İhsan Amcayı sıkıştıran şahıs yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.