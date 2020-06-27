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Dünya

Mısır'da Kovid-19 önlemleri sonrası camiler yeniden ibadete açıldı

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yaklaşık 3 ay önce kapatılan camiler bugün tekrar açılırken, kiliselerin açılışı iki hafta ertelendi.

AA27 Haziran 2020 Cumartesi 22:08 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 22:08
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Mısır Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kapatılmasının ardından camilerin sabah namazından itibaren ibadete açıldığı belirtildi.

Başkent Kahire'nin yanı sıra diğer bazı illerdeki camilerde cemaatin namaz kılarken çekilmiş fotoğraflarına yer verilen açıklamada, cemaatin özellikle maske takma ve sosyal mesafeyi koruma gibi Kovid-19 önlemlerine uyduğu kaydedildi.

Öte yandan, Manastırlar ve Rahiplik Konsülü de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Kahire ve İskenderiye'deki kiliselerin açılışını 2 hafta erteleme kararı aldı.

Mısır'da 21 Mart'ta, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

Son verilere göre Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 2 bin 620, vaka sayıları 62 bin 755'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 737'ye ulaştı.

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