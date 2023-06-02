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Dünya

Mısır'da kum fırtınası can aldı! 4 ölü

Mısır'da etkili olan kum fırtınası sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Mısır'da kum fırtınası can aldı! 4 ölü
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El-Yevm Es-Sabi (Yedinci Gün) gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Menufiye ilinin Şüheda ilçesinde fırtına nedeniyle büyük bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu içerde bulunan 73 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı.

Eş-Şarkiyye ilinin El-Kurin ilçesinde de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binadan düşen taş parçasının isabet ettiği 61 yaşındaki bir vatandaş öldü.

İsmailiyye kentinde de 43 yaşındaki bir kadın, ikamet ettiği evin duvarının şiddetli fırtına nedeniyle üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mısır Yerel Kalkınma Bakanlığı, perşembe günü, ülkede hayatı olumsuz etkileyen fırtına sebebiyle acil durum ilan etmişti.

Bakanlıktan aynı gün yapılan açıklamada, başkent Kahire'deki 6 October Köprüsü'ndeki bir reklam panosunun devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 3 aracın kullanılmaz hale geldiği duyurulmuştu.

Hava tahminlerine göre, ülkede etkili olan şiddetli rüzgar ve kum fırtınasının gün sonunda etkisini kaybederek, cumartesi günü ise hava şartlarının normale dönmesi bekleniyor.

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