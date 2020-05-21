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Dünya

Mısır'da, memur maaşlarında yüzde 1'lik Kovid-19 kesintisi

Mısır hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için devlet memurlarının maaşlarında kesinti yapılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 04:47 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 04:47
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Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayından başlamak üzere, 12 ay boyunca memur maaşlarından yüzde 1, emeklilerden ise yüzde 0.5'lik kesintiye gidilmesini öngören yasa tasarısının onaylandığı belirtildi.

Meclisin onayına da sunulacak olan tasarının, maaşları 2 bin Cüneyhten (125.7 dolar) düşük olan memurları kapsamayacağı ayrıca hükümete de, salgından zarar gören sektör çalışanlarını bu tasarıdan muaf tutma tutma yetkisi verdiği ifade edildi.

Memur maaşlarından yapılacak kesintinin, salgından zarar gören kurum, şirket ve projelerde çalışanlara mali destek, sağlık sektörüne mali ve ayni yardım ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından belirlenecek birey ve ailelere mali yardım sağlamak için tahsis edileceği vurgulandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı 680 can kaybı, 14 bin 229 da vaka bulunuyor.

Toprak altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı, diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor

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