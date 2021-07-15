Mısır'da Mübarek'in oğullarının mal varlıklarına konulan tedbir kararı kaldırıldı

AA 15 Temmuz 2021 Perşembe 20:27 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 20:27

Mısır'daki devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'de yer alan habere göre, Başsavcı Hamade es-Savi, Ala ve Cemal Mübarek ile eşleri Heydi Raseh ve Hadice Mahmud el-Cemal ile çocuklarının mal varlıklarına konulan tedbir kararının kaldırılmasını kabul etti.

Mısır Merkez Bankası da Temyiz Mahkemesi Başkanı ve El Konulmuş Fonlar Dairesi Başkanı'ndan, söz konusu tedbir kararının yürürlükten kaldırılmasının onaylandığına ilişkin bir yazıyı teslim aldı.

Haberde Mübarek'in oğulları ve ailelerinin mal varlıklarına ilişkin bilgi verilmedi, başka detay da paylaşılmadı.

Mısır'da 2012 yılında Mübarek'in oğulları, 7 iş adamı ve Mısır Ulusal Bankasının eski yönetim kurulundan 2 kişi, bankanın satışından 140 milyon dolar haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkeme, 20 Eylül 2018'de Ala ve Cemal Mübarek'in tutuksuz yargılanmasına ve mali teminatla salıverilmesine hükmetmişti.

Mısır mahkemesi de Şubat 2020'de kamuoyunda "borsada manipülasyon" olarak bilinen davada yargılanan Ala ve Cemal Mübarek'in yanı sıra 7 kişi hakkında beraat kararı vermişti.