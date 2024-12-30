İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3021
  • EURO
    36,86
  • ALTIN
    2972.58
  • BIST100
    10023.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır'da polis akademisi binasında patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Mısır'da polis akademisi binasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Mısır'da polis akademisi binasında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir polis subayı ile bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 10:11 - Güncelleme:
Mısır'da polis akademisi binasında patlama! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'nin doğusundaki Beşinci Yerleşim bölgesindeki polis akademisinde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonucu bir polis subayı ile bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, iki güvenlik personeli de yaralandı.

Güvenlik kaynakları da patlamanın polis akademisi içindeki boş bir arazide bulunan depolardan birinde bakım çalışması sırasında meydana geldiğini kaydetti.

Sosyal medya kullanıcıları gece yarısı polis akademisinde güçlü bir patlama sesi duyulduğu paylaşımında bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.