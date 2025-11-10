İSTANBUL 22°C / 14°C
10 Kasım 2025 Pazartesi
  Mısır'da seçime gidildi: 69 milyon seçmen için oy verme işlemi sürüyor
Dünya

Mısır'da seçime gidildi: 69 milyon seçmen için oy verme işlemi sürüyor

Mısır'da meclis seçimleri için 14 ilde bu sabah başlayan oy verme işlemi sürüyor.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 13:18
Mısır'da seçime gidildi: 69 milyon seçmen için oy verme işlemi sürüyor
Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 21.00'de sona erecek. Seçimler iki aşamalı olarak yapılıyor. İlk aşamada 14 ildeki seçmenler, ikinci aşamada 13 ildeki seçmenler oy kullanıyor.

İlk aşamada yurt dışındaki seçmenler 7-8 Kasım'da, yurt içindeki seçmenler de 10-11 Kasım'da oy kullanıyor. Seçimlerde ilk aşamada 1281, ikinci aşamada 1316 olmak üzere toplam 2 bin 597 aday yarışıyor.

Seçim sonuçları, ikinci aşama tamamlandıktan sonra 2 Aralık'ta açıklanacak.

Mısır'da yaklaşık 69 milyon seçmen bulunuyor.

Meclis üyeleri 5 yıl için seçiliyor ve üye sayısı 450'den az olamıyor. Cumhurbaşkanı, üyelerin en fazla yüzde 5'ini atayabiliyor.

