Mısır'da son üç günde ikinci kilise yangını

Yerel medyadaki haberlere göre, Minya kentinde bulunan Enba Bişovi Kilisesi'nin zemin katında elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmadığı sadece dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.



Bölgeye 4 ambulans sevk edildiği, yangın söndürme ve soğutma işlemleri tamamlanıncaya kadar ambulansların olay yerinde kalacağı kaydedildi.



- EBU SEYFEYN KİLİSESİ'NDEKİ YANGINDA 41 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Başkent Kahire'nin batısındaki İmbaba bölgesinde yer alan Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde 14 Ağustos Pazar günü ayin sırasında yangın çıkmıştı.

Mısır Kıpti Kilisesi, yangında 41 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, yangının elektrik kaçağı nedeniyle kilisenin ikinci katında bulunan bir klimanın tutuşması sonucu meydana geldiğini bildirmişti.