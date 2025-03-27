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Dünya

Mısır'da turistik denizaltı faciası! Çok sayıda ölü var

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında Rus turistlerin bulunduğu denizaltının batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 14:57 - Güncelleme:
Mısır'da turistik denizaltı faciası! Çok sayıda ölü var
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Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada kenti açıklarında yerel saatle 10.00 sıralarında "Sindbad" adlı turistik denizaltı battı. Rusya'nın Hurghada Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, denizaltı aracında çocuklar dahil 45 kişinin bulunduğu, tüm turistlerin Rus olduğu ve 4'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. İlk bilgilere göre yolcuların çoğunun kurtarıldığı aktarıldı.

Denizaltının batma nedeni henüz bilinmiyor.

Hurghada'da son yıllarda turistik geziler düzenleyen Sindbad, 25 metre derinliğe kadar inerek mercan resiflerini ve deniz canlılarını inceleme fırsatı sunuyor.

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