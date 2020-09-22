Mısır'daki protestolara bir destek daha! 'Diktatör Sisi'ye karşı...'

AA 22 Eylül 2020 Salı 20:54 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 20:54

Merkezi Tunus'ta bulunan ve başkanlığını eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin yaptığı Arap Konseyi'nden yayımlanan yazılı açıklamada, "Mısır'da özgürlük, sosyal adalet ve onurlu yaşam talebiyle diktatör (Cumhurbaşkanı Abdulfettah) Sisi'ye karşı yeniden cesurca ayaklanan ve meydan okuyan halk hareketi ile tam bir dayanışma içinde olunduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Mısır içindeki ve dışındaki tüm ulusal güçler "halk hareketi etrafında toplanmaya, bu tarihi an için bir araya gelmeye, halkın iradesini gerçekleştirmeye, adaletsizliği ortadan kaldırmaya, egemenliği yeniden tesis etmeye ve askeri kurumların halka hizmet etmek ve onları korumak olan gerçek rolüne dönmesini sağlamaya" çağrıldı.

İslam dünyası ve özgürlük ile demokrasi destekçilerinden de "Mısır halkının kurtuluşu sağlanıncaya kadar halk hareketini desteklemeleri" istendi.

İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Muhammed Ali, geçen sene 20 Eylül'de Mısır halkına yaptığı "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı protestolar düzenlenmesi" çağrısını, gösterilerin birinci yılı olan pazar günü de yinelemişti.



Ali, dün yaptığı açıklamada da yönetim karşıtı protestoların her gün devam etmesi çağrısında bulunmuştu.

Mısır'da hükümet yanlısı medya organları gösterilerin "oldukça sınırlı" olduğunu ifade ederken, muhalif kesim ise eylemleri "korku bariyeri aşıldı" şeklinde değerlendirmişti.



Bir tür sivil toplum örgütü olan Arap Konseyi, "Arap Baharı" devrimlerini savunmak, bölgedeki demokrasi kültürünü pekiştirmek, geçiş aşamalarını yönetmede tecrübe alışverişinde bulunmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştu.