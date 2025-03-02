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Dünya

Mısır'dan Avrupa'ya ateşkese ilişkin çağrı: İsrail'e baskı yapmalı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının derhal başlaması gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'e baskı yapmaya çağıran Abdulati, Gazze'nin yeniden imarı için Mısır'ın planının hazır olduğunu belirtti.

AA2 Mart 2025 Pazar 17:37 - Güncelleme:
Mısır'dan Avrupa'ya ateşkese ilişkin çağrı: İsrail'e baskı yapmalı
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Mısır'ın Al Qahera News televizyonuna göre, Bakan Abdulati ile Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, "Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması derhal başlamalıdır. Ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarında uygulanması için İsrail tarafına baskı yapmak amacıyla Avrupa'nın rolünden faydalanmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede istikrarın sağlanması için Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir siyasi sürecin gerekliliğine dikkati çeken Abdulati, Mısır'ın Gazze'nin yeniden imarı için planının hazır olduğunu ve 4 Mart'ta gerçekleşecek olan Arap Birliği zirvesinde sunulacağını kaydetti.

AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Suica ise "Mısır, AB'nin kilit ortağıdır. Bölgenin güvenliği ve istikrarında temel ve vazgeçilmez bir role sahiptir." ifadelerini kullandı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi.

Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi.

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