İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2025 Pazar / 14 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Mısır'dan BMGK'da ''reform'' çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 17:33 - Güncelleme:
Mısır'dan BMGK'da ''reform'' çağrısı
ABONE OL

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, başkent Kahire'de Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve BMGK Reformu Hükümetlerarası Müzakere Komisyonu Başkanı Tarık el-Benai ile görüştü.

BMGK'da Sirte Deklarasyonu (Afrika Birliği'nin ilanı) ve Ezulwini Mutabakatı temelinde reform yapılması gerektiğini ifade eden Abdulati, Mısır'ın bu konudaki tavrının Arap ve Afrika ülkelerinin tutumuyla uyumlu olduğunu vurguladı.

Abdülati, BMGK'da reform yapılmasına ilişkin devam eden müzakerelerde Afrika ülkelerinin tavrının güçlendirilmesi ve desteklenmesi konusunda Sierra Leone'nın başkanlığındaki komitenin rolüne destek verdiklerini kaydetti.

AFRİKA ÜLKELERİNİN BM'DE REFORM TALEPLERİ

Afrika ülkeleri bakanları 2005 yılında Esvatini'de yaptıkları Ezulwini Mutabakatı'yla kıtanın BMGK'da en az bir daimi temsilciliğe sahip olmasını istemişti.

Veto hakkına sahip 5 ülkenin istekleri doğrultusunda müdahaleler ve ambargolarla karşılaşan Afrika ülkeleri, uzun yıllardır kendi sorunları için üretilen çözümün de parçası olmayı talep ediyor.

BM'deki en büyük bölgesel gruba sahip olan ve 54 ülkeyi içinde barındıran Afrika Grubu, tüm BM üyelerinin yaklaşık yüzde 28'ini teşkil ediyor.

  • Mısır Dışişleri
  • BMGK reformu
  • Bedr Abdulati

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.