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Dünya

Mısır'dan buğday açıklaması: Yusuf Peygamber'in modelini esas alacağız

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahıl fiyatlarındaki artış ve arzdaki dalgalanmalarla bağlantılı olarak ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları aşmak için 'buğday depolama dosyasına önem vereceklerini' söyledi.

AA22 Mayıs 2022 Pazar 14:15 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Sisi, Tarımsal Üretim İçin Gelecek Projesi'nin açılışında konuştu.

Sürmekte olan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı bu ülkelerdeki ihracatçıların olumsuz etkilendiğini belirten Sisi, Mısır için yeterli miktarda tahıl stoku elde etme açısından bu yılın zorlu bir yıl olduğunu kaydetti.

Sisi, Hazreti Yusuf zamanında yaşanan "kıtlığa" atıfta bulunarak, Yusuf Peygamber'in buğday stoku modelini esas alacaklarını ve buğday stoku dosyasına önem vereceklerini ifade etti.

Mısır, buğday stoklarının kalitesini daha uzun süre korumak, gıda güvenliğini artırmak için çözüm projeleri geliştiriyor.

Mısır, 9 milyon tonu yerli üretim, 14 milyon tonu ise ithal olmak üzere yıllık ortalama 23 milyon tonluk buğday ile dünyanın en büyük buğday tüketicilerinden biri olarak kabul ediliyor.

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