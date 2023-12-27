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Dünya

Mısır'dan dev proje! 3,1 milyar dolarlık yeşil hidrojen üretimini onayladı

Mısır'da Bakanlar Kurulu, 3,1 milyar dolar maliyetle yeşil hidrojen, türevleri ve yeşil amonyak üretimi için çevre dostu projenin hayata geçirilmesini onayladı. İlk etabı 3,1 milyar dolara varan maliyetle uygulanacak projeyi yabancı şirket finanse ediyor.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 19:31 - Güncelleme:
Mısır'dan dev proje! 3,1 milyar dolarlık yeşil hidrojen üretimini onayladı
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Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kabinenin, Ulaştırma Bakanlığına söz konusu projenin uygulanması için onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, projenin, devlete ait İskenderiye Limanı Genel İdaresi ile Yenilenebilir Enerji Kurumu ve merkezi Belçika'da bulunan yenilenebilir enerji konusunda uzman DEME Hyport Energy NV Şirketi ile hayata geçirileceği aktarıldı.

Söz konusu projenin Mısır'ın 3 yıl önce yeşil hidrojen, türevleri ve yeşil amonyak endüstrisini yerelleştirmeye yönelik başlattığı çabalar kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Akdeniz kıyısında Libya sınırına yakın bir bölgedeki Gergub Limanı yakınında, ilk etabı 3,1 milyar dolara varan maliyetle uygulanacak projeyi yabancı şirket finanse ediyor.

Yeşil hidrojen, sudaki hidrojeni oksijenden ayırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik akımının kullanıldığı ve karbondioksit salınımının önüne geçen bir yakıt türü olarak biliniyor.

  • Mısırda Bakanlar Kurulu
  • Yeşil Hidrojen
  • Çevre Dostu Proje

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