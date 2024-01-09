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Dünya

Mısır'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes sağlanmadan bu bölgenin geleceğinden söz edilemeyeceğini söyledi.

AA9 Ocak 2024 Salı 16:29 - Güncelleme:
Mısır'dan Gazze için ateşkes çağrısı
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Şukri, ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şukri, Alman mevkidaşıyla, Gazze ve Batı Şeria'daki mevcut durumla nasıl başa çıkılacağı meselesini görüştüğünü dile getirdi.

Gazze'nin geleceğine yönelik planlara değinen Şukri, "Ateşkese yoğunlaşmamız lazım. Ateşkes sağlanmadan Gazze'nin geleceğinden söz edilemez. Bu konuşmanın bir anlamı olması için önce ateşkesin sağlanması gerekir." ifadesini kullandı.

Şukri, Gazze'de çocukların ve gazetecilerin hedef alınmasına karşı uluslararası toplumun sessizliğine tepki göstererek, "Bir çocuk için bile harekete geçilmesi gerekirken, 10 bin çocuk hayatını kaybetti. Daha fazlası enkaz altında. Uluslararası toplum Gazze'de acilen bir ateşkes talep etmekten aciz. Bir gazeteciye el sürülse uluslararası toplumun ayağa kalkmasına alışkınız ama şuana kadar Gazze'de yaşananlarla ilgili bir eleştiri duymadık." serzenişinde bulundu.

Gazetecilerin ve yetkililerin Gazze'ye girişinin engellenmesini de eleştiren Şukri, "Neden böyle bir yasak var, yetkililerin ve basının Gazze'de yaşanan trajik durumu görmesi kasıtlı olarak mı engelleniyor?" dedi.

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması çağrısında bulunan Şukri, bölgeye giren insani yardımların artırılması ve zorunlu göçün engellenmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail işgalinin devam etmesinin, bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni olduğunu kaydetti.

  • Gazze krizi
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  • Mısır Dışişleri Bakanı
  • İsrail saldırıları

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