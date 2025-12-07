İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır'dan Gazze mesajı: Yönetimi yalnızca Filistinliler üstlenir
Dünya

Mısır'dan Gazze mesajı: Yönetimi yalnızca Filistinliler üstlenir

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'nin yönetiminin başka hiçbir ülkenin müdahalesine açık olmadığını vurgulayarak, bölgeyi yalnızca Filistinlilerin idare edeceğini söyledi.

AA7 Aralık 2025 Pazar 11:04 - Güncelleme:
Mısır'dan Gazze mesajı: Yönetimi yalnızca Filistinliler üstlenir
ABONE OL

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Mısır'ın da herhangi bir yabancı ülkenin de Gazze'yi yönetmeyeceğini, bölgeyi yalnızca Filistinlilerin yöneteceğini söyledi.

Abdulati, Katar'ın başkenti Doha'da 23'üncüsü düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025 kapsamındaki bir panelde yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ni Mısır'ın veya herhangi bir yabancı devletin yönetmeyeceğini vurguladı.

"Ne Mısır, ne de herhangi bir yabancı ülke Gazze'yi yönetmeyecek. Filistinliler kendi kendilerini yönetecek" ifadelerini kullanan Abdulati, Gazze'de "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgede uluslararası bir barış gücünün konuşlandırılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in tüm sınır kapılarını açarak insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurgulayan Abdulati, ancak işgalci İsrail'in, gıda ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişini büyük ölçüde kısıtlamaya devam ettiğini hatırlattı.

"Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için Refah Kapısı'nın kullanılmasına izin vermeyeceğiz" diyen Mısır Dışişleri Bakanı, son günlerde İsrail'in Refah Kapısı'nın yeniden açılmasına ilişkin "ortak koordinasyon sağlandığı" yönündeki iddialarını da yalanladı.

İsrail ordusunun, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması gereği Refah Sınır Kapısı'nı açması, Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması ve Mavi Hattan Sarı Hatta çekilmesi gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, saldırılar da tam anlamıyla durmadı.

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in 11 Eylül'den bu yana düzenlediği saldırılarda 367 Filistinli ölürken, 953 kişi de yaralandı.

  • Mısır Dışişleri
  • Gazzeli Yönetim
  • Filistinlilerin İdaresi

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.