Mısır'dan Hamas ve İsrail'e Gazze'de ateşkes için yeni teklif

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Mısır'ın geçen hafta Katar'la birlikte önerdiği, Hamas'ın kabul ettiği ancak İsrail'in reddettiği ateşkes önerisinin revize edilmiş halini taraflara ilettiği bildirildi.

Haberde, yeni ateşkes önerisinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, teklifin, arabulucuların geçen hafta sunduğu 5 İsrailli sağ esirin bırakılmasını içeren teklif ile İsrail'in yalnızca 40 günlük ateşkes karşılığında 11 sağ esirin serbest bırakılmasını istediği teklif arasında bir yerde olduğu kaydedildi.

Mısır'dan henüz taraflara sunulduğu aktarılan yeni ateşkes teklifine ilişkin açıklama yapılmadı.

Mısır ile Katar'ın geçen hafta önerdiği ateşkes teklifini reddeden İsrail, ateşkesi bozmasının ardından Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırıları 2 Nisan'da genişlettiğini duyurmuştu.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1249 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 22 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 609'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 63'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin arabulucularından Mısır'ın, İsrail ile Hamas'a ateşkes için yeni bir teklif sunduğu belirtildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da uyguladığı şiddet ve terörizmin fiili olarak hükümet tarafından desteklendiği ve Filistinli toplulukların zorla yerinden edildiği belirtildi.

03.44 aslı sivil toplum kuruluşu Ümmetin Davalarını Destekleme Heyeti, ülkenin 56 kentinde İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma gösterileri düzenlediklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de gıda stoklarının tükenmek üzere olduğunu ve yardım programlarının malzeme olmadığı için kapatıldığını bildirdi.

00.10 Kuveyt, Irak ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı okul ile güneyinde ilaç deposunu bombalamasını şiddetle kınadı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in son günlerde tahliye edilmesini istediği bölgelerde, esir düşen İsrailli askerlerin yarısının bulunduğunu açıkladı.

00.00 Filistin Kızılay yetkilileri, İsrail'in 15 insani yardım ve sağlık çalışanını öldürmesine ilişkin bağımsız soruşturma yapılması gerektiğini, İsrail'in yaptığı soruşturmalara güvenmediklerini bildirdi.