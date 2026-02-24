İSTANBUL 14°C / 6°C
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
  • Haberler
  • Dünya
  • Mısır'dan işgalci İsrail'e net uyarı: İhlalleri derhal durdur
Dünya

Mısır'dan işgalci İsrail'e net uyarı: İhlalleri derhal durdur

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulundu. Abdulati, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve Filistin halkına yönelik ihlallerin durdurulması gerektiğini vurguladı.

24 Şubat 2026 Salı 23:29
Mısır'dan işgalci İsrail'e net uyarı: İhlalleri derhal durdur
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği 61. oturumunda konuştu.

Abdulati, Mısır'ın Konsey'in üyeliğinden gurur duyduğunu ifade ederek, ülkesinin insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik sarsılmaz bağlılığını yineledi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 61. Oturumu'nun bölgesel çatışmalar ve uluslararası kutuplaşma gibi tırmanan zorlukların gölgesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Abdulati, bu gelişmelerin kurallara dayalı uluslararası sistemi gerçek bir sınavla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin ise insani yardımların bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamak için sarf edilen çabaların birleştirilmesinin yanı sıra bölgedeki yeniden imar ve erken toparlanma projelerinin hızlandırılmasının önemini vurguladı.

Mısırlı Bakan, Batı Şeria dahil olmak üzere Filistin halkını hedef alan süregelen ağır ihlallerin durdurulması gerektiğini ifade etti.

