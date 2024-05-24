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Dünya

Mısır'dan İsrail'e UAD'nin kararlarına uyma çağrısı

Mısır, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurmasına hükmettiği kararını memnuniyetle karşıladı ve Tel Aviv yönetimini karara uymaya çağırdı.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 20:54 - Güncelleme:
Mısır'dan İsrail'e UAD'nin kararlarına uyma çağrısı
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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire yönetiminin, UAD'nin kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e yasal yükümlülüklerine uyması ve UAD tarafından açıklanan tüm geçici tedbirleri uygulaması çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşulların tüm hukuki yükümlülüklerinden orada işgalci güç olarak bulunan İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve etkili uluslararası taraflara da Gazze Şeridi'ndeki insani felakete son verilmesi ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması için kararlı tedbirler alarak hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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