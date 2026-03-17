17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Dünya

Mısır'dan soykırımcı İsrail'e sert tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Güney Lübnan'a başlattığı kara harekatını şiddetle kınayarak bu adımın uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğunu vurguladı ve tüm askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

AA17 Mart 2026 Salı 10:25
Mısır, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik kara harekatına karşı sert bir tutum sergiledi. Kahire yönetimi, harekatı uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirirken Lübnan'la tam dayanışma içinde olduğunu ilan etti. Mısır Dışişleri Bakanlığı ayrıca BMGK'ya sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

MISIR DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'E SERT KINAMA: 'ULUSLARARASI HUKUKUN CİDDİ İHLALİ'

Mısır, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine başlattığı kara harekatını şiddetle kınadığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu harekatın Lübnan'ın egemenliği, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin açık ve ciddi bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kahire yönetiminin "bu hassas süreçte kardeş Lübnan devletiyle tam dayanışma içinde olduğu" vurgulanarak, Lübnan'ın egemenliğine yönelik her türlü müdahalenin ve toprak bütünlüğünün ihlalinin kesin bir dille reddedildiği ifade edildi.

"OPERASYONLARI DERHAL DURDUR" ÇAĞRISI

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatı ile ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan hava saldırıları dahil olmak üzere tüm askeri operasyonlarını derhal durdurması gerektiği yönündeki ilkesel tutumun sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tüm hükümlerinin eksiksiz ve ayrım gözetilmeksizin uygulanması ve uluslararası toplum ile BMGK'nın sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

