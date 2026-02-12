Mısır'dan ''Sudan için istikrar'' mesajı: Acil bir gereklilik

İSTANBUL 15°C / 11°C
Dünya

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudan'da istikrarın sağlanmasının, kaos ve silahların yayılmasını önlemek açısından 'acil bir bölgesel gereklilik' olduğunu belirtti.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 14:09
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Etiyopya'nın başkenti Adisababa'da Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlenen Afrika Birliği'ne bağlı Güvenlik ve Barış Konseyi toplantısında konuştu.

Abdulati, Sudan'da istikrarın sağlanmasının, kaos ve silahların yayılmasını önlemek açısından "acil bir bölgesel gereklilik" olduğunu ifade etti.

Yapılan görüşmelerin, "çatışmanın sona erdirilmesi ve Sudan'da arzulanan istikrarın sağlanması yönünde ortak bir vizyonun şekillendirilmesine katkı sunmasını" temenni ettiğini dile getiren Abdulati, Sudan'da istikrarın sağlanmasının, "kaos ve silahların yayılmasını önlemek ve terör tehditlerinin tırmanmasını engellemek için acil bir bölgesel gereklilik" olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusunda tutumunun sabit olduğunu, Sudan'ı bölme veya egemenliğine karşı eylemlere karşı çıktığını vurguladı.

Abdulati ayrıca, Sudan'ın Faşir bölgesinde yaşanan insan hakları ihlallerini kınadı.

