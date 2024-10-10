Mısır'dan 'Sudan' iddiasına açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun Sudan'da devam eden çatışmalara Mısır uçaklarının katıldığı yönündeki iddialarını reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, HDK'nin bu iddialarının, Mısır'ın savaşı durdurma, sivilleri koruma ve Sudan'da devam eden savaştan etkilenenlere yönelik insani yardım planlarına uluslararası etkileşimi güçlendirme yönündeki çabalarının gölgesinde ortaya atıldığına işaret edildi.



Mısır'ın, Sudan'ın, topraklarının ve halkının güvenliği, istikrarı ve birliğini önemsediği vurgulanan açıklamada, ülkenin savaştan kaynaklanan ağır hasarları gidermek amacıyla Sudan halkına her türlü desteği sağlamak için her türlü çabayı göstereceği belirtildi.

HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun dün Sudan'da devam eden çatışmalara Mısır uçaklarının katıldığını ileri sürdüğü bildirilmişti.

- SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ



Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi 17 aydan fazla süredir devam ediyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.