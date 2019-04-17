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Mısır'ı Suudi Arabistan'a bağlayacak köprünün inşası hızla sürüyor

Mısır'ı Kızıldeniz üzerinden Suudi Arabistan'a bağlayacak olan köprünün inşası hızla devam ediyor.

  • İHA
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Tiran Boğazı'ndaki iki adanın Suudi Arabistan’a devretmesinin ardından Mısır, ülkeyi Kızıldeniz üzerinden Suudi Arabistan'a bağlayacak köprünün inşa edilmesini kabul etti. Köprünün inşasında İsrail’in işbirliği yapacağı kaydedildi. 2016 yılında Mısır’ın başkenti Kahire’yi ziyaret eden Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz, iki ülke arasında Kızıldeniz üzerinden geçen bir köprü yapılacağını duyurmuştu. Kral Selman, köprünün iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmesini beklediğinin altını çizmişti. Kral Selman köprünün iki müttefik ülke arasındaki ticareti artıracağını belirtmişti. 
 
Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Abdulfettah Sisi’nin 2013 yılında darbe ile Devlet Başkanlığına gelmesinin ardından Mısır’a milyarlarca dolar yardımda bulunmuştu. Suudi Arabistan, Orta Doğu’da büyüyen İran nüfuzuna karşı Mısır’ı hayati bir müttefik olarak görüyor. 
 
 
Mısır’ın önde gelen yabancı yatırımcılarından biri olan Suudi Arabistan’ın ülkeye geçtiğimiz sene turizm, tarım ve bilgi teknolojileri alanında yaptığı yatırımlar 8 milyar doları buldu. Riyad’ın ülkeye ekonomik yardımları da dikkat çekiyor. Ancak Kahire’yi ziyaret eden Suudi heyette bulunan bir iş adamı, Riyad’ın Mısır’a yardımının bundan böyle ‘serbest para akışı’ şeklinde olmayacağını söyleyerek, karşılığında yatırımlar yapılacağını ekledi. 
 

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