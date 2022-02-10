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Dünya

Mısır'ın BAE'ye destek ve Süveyş Kanalı'nın güvenliği için Yemen'e askeri uzman gönderdiği iddiası

Mısır'ın son dönemde Husilerin saldırısına hedef olan Birleşik Arap Emirlikeri'ne (BAE) destek vermek ve Süveyş Kanalı'nın güvenliğini sağlamak için Yemen'e askeri uzman gönderdiği ileri sürüldü.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:47
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Fransa merkezli "Intelligence Online" sitesinde yer alan haberde, Kahire'nin Abu Dabi'nin de desteklediği Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları'na yardım amacıyla Yemen'e 10 askeri uzman gönderdiği ifade edildi.

Mısır'ın, attığı bu adımla Süveyş Kanalı'nın güney kapısı olarak bilinen Babu'l Mendeb boğazında güvenliği sağlamak istediği kaydedildi.

Haberde ayrıca gönderilen askeri uzmanların Yemen'deki hükümet yanlısı grupları "tek tek çatı altında toplamayı" hedeflediği ifade edildi.

Mısır makamlarından ise söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

- NE OLMUŞTU?

Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, 24 ve 31 Ocak'ta da BAE'yi hedef alan saldırılar düzenlemiş, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füze ve İHA'lar herhangi bir can kaybına yol açmamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı 2 Şubat'ta da hava sahasını ihlal eden 3 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

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