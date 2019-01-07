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Sisi, Ortadoğu'nun en büyük katedralini açtı

Mısır'ın darbeci generali Abdulfettah Sisi, Kıptilerin Noel bayramı öncesinde Ortaoğu'nun en büyük katedralini hizmete açtı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ortadoğu'nun en büyük Hristiyan azınlığı olan Kıptilerin Noel bayramı öncesinde Mısır'ın darbeci generali Sisi, Kahire'de katedral açtı.
 
Ortadoğu'nun en büyüğü olma özelliğini taşıyan katedralin açılışına, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Arap Birliği lideri Ahmed Gheit de katıldı.
 
Açılışta konuşma yapan Sisi, "Bu tarihimizde önemli bir an. Biz biriz ve bir tane kalacağız." dedi.
 
ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır'daki arkadaşlarımızı Ortadoğu'daki en büyük katedrali açarken görmek heyecanlı." dedi.
 
Yaklaşık 100 milyon nüfusun bulunduğu Mısır'ın tahminen yüzde 10'nu oluşturan Kıptiler Sina'da ve diğer bölgelerde terör saldırılarına maruz kalmıştı

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