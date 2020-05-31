Mısır'ın Sina bölgesinde 19 silahlı militan öldürüldü

AA 31 Mayıs 2020 Pazar 07:27 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 07:27

Mısır Ordu Sözcüsü Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun son günlerde Sina'nın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 19 silahlı militanın öldürüldüğünü belirtti. Rifai, operasyonlar sırasında 5 askerin öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti.

İki operasyon sırasında tehlikeli 3 militanın öldürüldüğünü aktaran Rifai, patlayıcı madde, otomatik tüfekler ve RPG roketatarların ele geçirildiğini kaydetti.

Rifai, hava kuvvetlerinin militanların bulunduğu yerlere operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.