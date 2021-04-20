Mısırlı mahkumlara Ramazan affı! Tam 1686 kişi serbest bırakıldı

AA 20 Nisan 2021 Salı 19:18 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 19:18

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, mahkumların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle affedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Mahkumların dosyalarını ülke çapında inceleyen komitenin çalışmaları sonucunda, 1686 mahkumun affedilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Serbest bırakılan kişilerin isimleri ve affedilenler arasında siyasi tutukluların olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Mısır kanunlarına göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin milli ve dini günlerde mahkumların bir kısmının cezalarını kaldırma yetkisi bulunuyor.