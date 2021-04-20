İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2021 Salı / 8 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1105
  • EURO
    9,7669
  • ALTIN
    463.755
  • BIST100
    1365.27
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısırlı mahkumlara Ramazan affı! Tam 1686 kişi serbest bırakıldı
Dünya

Mısırlı mahkumlara Ramazan affı! Tam 1686 kişi serbest bırakıldı

Mısır İçişleri Bakanlığı, 1686 mahkumun Ramazan ayı vesilesiyle serbest bırakıldığını açıkladı.

AA20 Nisan 2021 Salı 19:18 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 19:18
ABONE OL

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, mahkumların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle affedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Mahkumların dosyalarını ülke çapında inceleyen komitenin çalışmaları sonucunda, 1686 mahkumun affedilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Serbest bırakılan kişilerin isimleri ve affedilenler arasında siyasi tutukluların olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Mısır kanunlarına göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin milli ve dini günlerde mahkumların bir kısmının cezalarını kaldırma yetkisi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.