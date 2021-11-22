Mısırlı rahipten Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin paylaşım protesto edildi!

AA 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:22 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:22

Hamas Kadın Kolları'nın Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya beldesinde düzenlediği gösteride, "Hep Birlikte Hazreti Muhammed'e destek için", "Seni çok seviyoruz, seni çok özledik Ya Rasulallah", "Allah'ım sevgini kalbimizde daim etsin, kıyamet günü cemalini görmeyi nasip etsin Ya Rasulallah" yazılı pankartlar açıldı.

Göstericilerden Yasemin Hammade, yaptığı konuşmada, "Arap ve İslam dünyası, Hazreti Muhammed'in destekçisidir." ifadesini kullandı.

Son Peygamber'e destek olmak ve her türlü hakarete karşı onu savunmak için toplandıklarını ifade eden Hammade, "İslam dünyasına, kıyamet günü şefaatçimiz olan peygamberimiz Hazreti Muhammed'e destek olmaları ve onu savunmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Mısırlı Zakaria Botros'un üzerinde siyah rahip cübbesiyle yaptığı konuşmada Hazreti Muhammed'e hakaret ettiğine ilişkin görüntüler bir süre önce sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepkilere neden olmuştu.

Bunun üzerine Mısır'daki Kıpti Ortodoks Kilisesi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kilisenin Botros ile bağının 18 yıl önce kesildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, eski rahibin videosuna ilişkin, "Hakaret ve küçük düşürücü üslupları reddediyoruz. Nitekim bu, gerçek bir Hristiyan ruhuyla bağdaşmamaktadır. Tüm Müslüman kardeşlerimize sevgimizi ve saygımızı koruyoruz." ifadelerine yer verilmişti.