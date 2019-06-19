29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8542
  • 6,5557
  • 252.896
  • 94.683
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısırlı sunucu, Muhammed Mursi’nin vefatıyla ilgili haberde yanlış kısmı okuyunca skandala yol açtı

Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak darbeci Sisi tarafından Mısır’daki televizyon kanallarına bir elektronik posta gönderildi. Mısır’daki bütün televizyon kanalları aynı metni yayımlarken, Extra News kanalının sunucusu, metnin altındaki 'Sent Samsung' (Samsung cihaz ile gönderilmiştir) ifadesini de metne dahil sanarak canlı yayında okudu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır’da demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Ülke genelindeki yayın kuruluşlarını kontrol altında tutan darbeci Sisi hükûmeti, televizyon kanallarına yayında okunması için 42 kelimelik bir metin gönderdi.
 
Bütün televizyon kanallarında birebir aynı metin okunurken, Extra News kanalının sunucusu Neha Derviş, devlet görevlileri tarafından gönderilen elektronik postadaki kalıp metnin altında bulunan “Sent Samsung” (Samsung cihaz ile gönderilmiştir) kısmını da canlı yayında okudu.
 
Samsung marka telefonlardan gönderilen elektronik postaların alt kısmında otomatik olarak beliren “Sent Samsung” ifadesinin sunucu tarafından okunmasının oluşturduğu skandal, kısa sürede dünya gündemine oturdu.
 
Sunucu Neha Derviş, Muhammed Mursi’nin vefatıyla ilgili olarak kendisine gönderilen elektronik postayı okurken şunları kaydetti:
 
“Mursi, Kasım 2017’den bu yana tıbbi gözetim altında bulunuyordu. Kendisine düzenli olarak tıbbi müdahalede bulunuluyordu. Bütün tıbbi dokümanlar, talepte bulunan yetkililerle paylaşılacaktır. Samsung cihazla gönderildi.”

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Trump: Ne yapacağını görelim

Trump: Ne yapacağını görelim

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek

CHP binlerce üyeyi zorla istifa ettirdi

CHP binlerce üyeyi zorla istifa ettirdi

Balıkesir'deki bu ada satılık! İşte fiyatı

Balıkesir'deki bu ada satılık! İşte fiyatı
 

POPÜLER HABERLER

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA