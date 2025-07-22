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Dünya

MİT Suriye'de devrede! Şara'ya suikast planlarını Türkiye bozdu

İsrail medyası, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya son 7 ayda 3 kez suikast girişiminde bulunulduğunu ve Türk istihbaratının uyarı ve dikkatleriyle Şara'nın bu saldırılardan kurtarıldığını yazdı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın devreye girmesiyle suikast planlarının bozulduğuna dikkat çeken İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de perde arkasındaki kritik rolüne de dikkat çekti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 10:56 - Güncelleme:
MİT Suriye'de devrede! Şara'ya suikast planlarını Türkiye bozdu
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Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle yönetime gelen Ahmed Şara'nın, son 7 ayda 3 defa suikast girişimine uğradığı ve bunlardan en az birinin Türk istihbaratı sayesinde engellendiği ortaya çıktı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, suikast girişimlerinden en az biri Türk güvenlik birimlerinin müdahalesiyle engellendi.

MART AYINDA İLK SUİKAST GİRİŞİMİ!

Habere göre Ahmed Şara, Mart ayında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çıktığı esnada Türk güvenlik güçlerinin şüpheli bir hareket tespit etmesi sayesinde suikasttan kurtarıldı.

Olay, Şara'nın isteği üzerine gizli tutuldu.

DERA'DA SUİKAST GİRİŞİMİ

Şara, Ürdün sınırına yakın Dera iline yaptığı bir ziyaret sırasında Türk ve Suriyeli korumalarının şüphelileri fark etmesi ve konvoyun rotasının son dakikada değiştirilmesi sayesinde suikasttan kurtarıldı.

ŞAM YAKINLARINDA SİLAHLI PUSU!

Üçüncü ve en ciddi suikast planı ise Şam'da sabit bir güzergâh üzerine kurulan silahlı pusuydu. Türk ve yerel istihbaratın son anda fark ettiği saldırı hazırlığı, eyleme geçmeden bozuldu.

Bu olaydan kısa süre sonra Şara'nın Şam'dan ani şekilde ayrılması, dikkat çekti.

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