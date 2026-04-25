İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • MİT ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Dünya

MİT ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı ortak uluslararası uyuşturucu operasyonu yaptı. MİT'in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 15:06
MİT ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
ABONE OL

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin, önce Mısır'ın İskenderiye şehrine, sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığı istihbaratını elde etti. Geminin son durağının ise Suriye'nin Lazkiye Limanı olacağı belirlendi.

MİT'in, Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucu, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı narkotik birimleri ortak operasyon gerçekleştirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı narkotik birimi tarafından 16 Nisan'da yapılan uygulama neticesi, gemideki konteynere zulalanmış halde 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.