Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin, önce Mısır'ın İskenderiye şehrine, sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığı istihbaratını elde etti. Geminin son durağının ise Suriye'nin Lazkiye Limanı olacağı belirlendi.



MİT'in, Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucu, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı narkotik birimleri ortak operasyon gerçekleştirdi.



Suriye İçişleri Bakanlığı narkotik birimi tarafından 16 Nisan'da yapılan uygulama neticesi, gemideki konteynere zulalanmış halde 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.

