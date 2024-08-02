MİT'in tarihe geçen operasyonu dünya basınında: Başkan Erdoğan için zafer anlamına geliyor

ABD ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 rehinenin karşılıklı takası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinatörlüğünde Ankara'da gerçekleşti. Operasyon dünya basınında geniş yer buldu.

ABD, Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya, diğer tarafta da Rusya ve Belarus'un dahil olduğu takas kapsamında aralarında üç ABD vatandaşı da olan 20'den fazla tutuklunun serbest bırakıldığı açıklandı. Operasyon MİT organizasyonu ile Ankara'da yapıldı. 7 uçakla Ankara'ya gelen kişiler Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na getirildi, sağlık kontrollerinden sonra takas edildi. Serbest bırakılan isimler arasında Rusya'da tutuklu bulunan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan muhabir Alsu Kurmasheva'nın yanı sıra Rusya'da Ukrayna savaşını eleştirdiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza da var.

BİDEN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden MİT organizatörlüğünde gerçekleşen takas ile ilgili olarak, "Toplamda, aralarında beş Alman ve kendi ülkelerinde siyasi tutuklu olan yedi Rus vatandaşının da bulunduğu 16 kişinin Rusya'dan serbest bırakılmasını sağladık. Bu kadın ve erkeklerden bazıları yıllardır haksız yere tutuluyor. Hepsi de hayal bile edilemeyecek acılara ve belirsizliğe katlandı. Bugün, çektikleri ıstırap sona erdi. Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Türkiye de dahil olmak üzere, bu sonuca ulaşmak için zorlu ve karmaşık müzakereler boyunca bizimle birlikte duran müttefiklerimize minnettarız" dedi.

DÜNYA LİDERLERİ VE YETKİLİLERDEN MEMNUNİYET MESAJLARI

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell takas ile ilgili, "Avrupa Birliği, Türkiye'nin yardımlarıyla, aralarında AB vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda siyasi tutuklunun serbest bırakılıp Rusya ve Belarus dışına gönderilmesiyle rahat bir nefes aldı. Serbest bırakılan aktivistler, insan hakları savunucuları ve gazeteciler, siyasi nedenlerle Rus ve Belarus rejimleri tarafından haksız yere zulüm gördüler, hapsedildiler ve tahammül edilemez koşullarda tutuldular. Siyasi tutuklular Rusya ve Belarus cezaevlerinde haksız yere tutulan herkes derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, "Bugün haksız yere tutuklanan Müttefik vatandaşlarının ve Rus siyasi tutukluların serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. NATO Müttefikleri arasındaki yakın iş birliği bu başarıyı mümkün kıldı. Barışçıl muhalefet hakkı ve medya özgürlüğü, işleyen her toplum için hayati öneme sahiptir" dedi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer dünya basınında tarihe geçen takas olarak adlandırılan operasyona ilişkin, "Vladimir Kara-Murza, Paul Whelan ve Evan Gershkovich de dahil olmak üzere Rusya'da tutulan bir dizi tutuklunun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Yeniden bir araya geldiklerinde düşüncelerim onlarla ve sevdikleriyle birlikte. Rusya'yı siyasi ifade özgürlüğünü savunmaya çağırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da yapılan takas operasyonuyla Moskova'ya dönen kişileri havalimanında karşıladı. Görüntülerde Putin'in uçaktan inenlerin elini tek tek sıktığı görüldü.

OPERASYON DÜNYA BASININDA YER ALDI

İngiliz The Guardian gazetesi haberinde Rusya'da tutuklu bulunan yabancı ülke vatandaşılarının serbest bırakılmasını içeren 'büyük takasın' Ankara'da düzenlendiği belirtildi. CNN, Gershkovich ve Paul Whelan'ın serbest bırakılmasına vurgu yaptığı haberinde MİT'in yönettiği operasyonu 'tarihi tutuklu takası' olarak nitelendirdi. BBC'nin haberinde, operasyonun "modern tarihin en büyük ve en sıra dışı tutuklu takaslarından biri olduğu ifade edildi.

Fransız gazetesi Le Parisien'deki haberde, Rus ve Batılı 26 tutuklunun Ankara'da takas edildiği belirtilerek, takasın 'Soğuk Savaş'tan bu yana en önemli takaslardan biri' olduğunun altı çizildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN BİR BAŞKA DİPLOMATİK ZAFER ANLAMINA GELİYOR"

MİT'in tarihi operasyonu hakkında Türkiye'ye övgüler dizen ABD basını Wall Street Journal gazetesi "Mahkum Takası Batı'ya Türkiye'nin Aracı Olarak Değerini Hatırlatıyor" başlıklı haber yayımladı. Haberde, "ABD ve Rusya arasındaki esir takasına ev sahipliği yapmak, ülkesini Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin merkezine yerleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir başka diplomatik zafer anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

