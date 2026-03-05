İSTANBUL 13°C / 6°C
5 Mart 2026 Perşembe
  • MİT'ten Şam'da DEAŞ hücresine operasyon: Büyük saldırı son anda engellendi
Dünya

MİT'ten Şam'da DEAŞ hücresine operasyon: Büyük saldırı son anda engellendi

Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarat paylaşımı sonrası Şam'da düzenlenen operasyonda, sabotaj hazırlığındaki DEAŞ hücresi çökertildi. Patlatılmaya hazır bombalı araç etkisiz hale getirilirken 3 örgüt üyesi yakalandı.

5 Mart 2026 Perşembe 18:53
MİT'ten Şam'da DEAŞ hücresine operasyon: Büyük saldırı son anda engellendi
MİT'in istihbari çalışmaları sonucu DEAŞ'a ait bir hücre tespit edildi. MİT elde ettiği istihbaratı Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı.

Suriye istihbaratı tespit edilen hücre üyeleri ve faaliyetleri takibe aldı. Adım adım takip edilen hücre üyelerinin tam konumları tespit edildi.

Hücreye gerçekleştirilen baskın sonucu DEAŞ üyesi Ömer HAŞİM, Muhammed HAMED ve Hüseyin HALEF gözaltına alındı.

Operasyona eş zamanlı olarak bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca müdahale etti. Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.

Gözaltına alınan 3 şahıs, sorgu işlemlerinin tamamlanması ve hücreye destek verenlerle hücrenin muhtemel uzantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Genel İstihbarat Servisi/Terörle Mücadele İdaresi'ne sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta DEAŞ tarafından paylaşılan ses kaydında örgüt unsurlarının eylem yapmaya hazır olmaları söylenmişti. Şam'da gerçekleşen bu operasyon ile örgüt tarafından verilen talimat sonrasında yapılması planan eylem engellenmiş oldu.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef almayı planlayan bir terör saldırısı, Suriye ve Türk istihbarat teşkilatlarının üst düzey iş birliği ve koordinasyonu sayesinde engellendi. Suriye İçişleri Bakanlığı, "Şam'ı hedef alan terör planı, iki ülkenin istihbarat koordinasyonuyla çökertildi" açıklamasını yaptı.

Suriye ve Türk istihbarat teşkilatlarının üst düzey iş birliği ve koordinasyonu sayesinde Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef almayı planlayan bir terör saldırısı engellendi. Suriye İçişleri Bakanlığından bir kaynak, başkent Şam'a yönelik planlanan bir terör eyleminin başarıyla boşa çıkarıldığını duyurarak, söz konusu terör girişiminin Şam kırsalında İç Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen hassas bir güvenlik operasyonuyla engellendiğini kaydetti.

