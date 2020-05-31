star.com.tr 31 Mayıs 2020 Pazar 11:48 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 11:48

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, şu anda dünyanın birkaç ülkesinde klinik aşı testleri devam ediyor.

Bu çalışmaları yürüten şirketlerden biri olan ABD'li Moderna, insanlar üzerinde yapılan testler sonucunda, üzerinde çalışılan aşının insanlarda bir derece bağışıklık üretebileceği belirtiliyor.

Anthony Fauci liderliğindeki ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü ile işbirliği yapan Massachusetts merkezli abd biyoteknoloji devi Moderna, COVID-19'la mücadelede yürütülen aşı çalışmalarının klinik testleri ile ilgili geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı.

İnsanlar üzerinde denenen aşı çalışmalarının, 1. aşamasında potansiyel koronavirüs aşısı enjekte edilen sekiz hastanın bağışıklık tepkisi geliştirdiği ileri sürüldü.

Moderna, insan testlerinden kamuya açık kanıtlar yapmak için bir aşı üreten yarıştaki ilk şirketti. Ancak, çalışmalarının gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda çeşitli sorular da ortaya atıldı.

SONUÇLAR DOĞRULANMIŞ DEĞİL

Bazı medya kuruluşları, Moderna'nın test sonuçlarının daha geniş bilim topluluğu tarafından hakemlikten geçirilmediğini hatırlattı.

Uzmanlar, Moderna tarafından yayınlanan sonuçlara temkinli bir yaklaşım çağrısında bulunarak, basın açıklamasından elde edilen verilerin değerlendirilmesinin zor olduğunu vurguladılar.

İlaç politikası ve fikri mülkiyet hukuku uzmanı Ellen t 'Hoen, 'Şu anda önemli olan, bilimi bağımsız olarak doğrulamak. Bu da bu açıklmayla mümkün değil.' dedi.

Uzmanlara göre, Faz 1 çalışması bu aşının bir antikor tepkisi indükleyebildiğini ve doz aralığının uygun olduğunu gösterse bile, bunun hala ilk aşama olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle Faz 3 denemesi tamamlanıncaya kadar aşının gerçekten Covid-19 hastalığına karşı etkili olup olmadığı söylenemez.

Moderna tarafından halka açıklanan veriler, çalışmaların 1. aşamasında yer alan 45 hastanın sadece sekizinin bulguları var.

Faz 1'de 18 ila 55 yaş arası sağlıklı gönüllüler yer alırken, ilaca yanıt vererek bağışıklık geliştirme tepkisi sergileyen sekiz hastanın kesin yaşı verilmedi. 56 ila 70 yaş ve üstü adayların da çalışmaya dahil edildiği belirtiliyor.

'HİSSE SENETLERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN' İDDİASI

Independent'a göre COVID-19 aşısı geliştirmek için rakipleriyle adeta yarışan Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, ilk insan testi sonuçlarını açıkladıktan sadece birkaç saat sonra hisse senedi fiyatlarını yükseltti. Bu neden açıklamanın hisse fiyatlarını yükseltme çabası olduğu iddia edildi.

18 Mayıs'taki duyurunun ardından, Moderna'nın hisseleri rekor kırdı. Hisse başına neredeyse yüzde 20'lik artış, yılın başına göre hisselerin değerinin dört kat artmasını sağladı.

Şirketin toplam değeri aynı gün 29 milyar dolara yükseldi.

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